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В Азербайджане из незаконного оборота изъяты фальшивые купюры на сумму 26,4 тыс. долларов США

В Азербайджане из незаконного оборота изъяты фальшивые купюры на сумму 26,4 тыс. долларов США В прошлом году из незаконного оборота изъяты фальшивые купюры на сумму 26,4 тыс. долларов США, 500 евро и 2,3 тыс. манатов.
Происшествия
17 марта 2023 г. 13:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяты фальшивые купюры на сумму 26,4 тыс. долларов США

В прошлом году из незаконного оборота изъяты фальшивые купюры на сумму 26,4 тыс. долларов США, 500 евро и 2,3 тыс. манатов.

Как передает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

В отчете отмечается, что в рамках мер по борьбе с экономическими преступлениями из незаконного оборота изъяты фальшивые купюры на сумму 26,4 тыс. долларов США, 500 евро и 2,3 тыс. манатов, а также 6,2 тыс. тонн просроченных продовольственных товаров и строительных материалов.

Отметим, что отчет правительства был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 26,4 min ABŞ dolları, 500 avro və 2,3 min manat məbləğində saxta əskinas dövriyyədən çıxarılıb

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