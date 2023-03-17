В Азербайджане из незаконного оборота изъяты фальшивые купюры на сумму 26,4 тыс. долларов США

В прошлом году из незаконного оборота изъяты фальшивые купюры на сумму 26,4 тыс. долларов США, 500 евро и 2,3 тыс. манатов.

В прошлом году из незаконного оборота изъяты фальшивые купюры на сумму 26,4 тыс. долларов США, 500 евро и 2,3 тыс. манатов.

Как передает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

В отчете отмечается, что в рамках мер по борьбе с экономическими преступлениями из незаконного оборота изъяты фальшивые купюры на сумму 26,4 тыс. долларов США, 500 евро и 2,3 тыс. манатов, а также 6,2 тыс. тонн просроченных продовольственных товаров и строительных материалов.

Отметим, что отчет правительства был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.