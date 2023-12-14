В Азербайджане из незаконного оборота изъято около 7 тонн наркотиков

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане из незаконного оборота изъято 6 тонн 719 кг наркотических средств и психотропных веществ, суммарная стоимость которых оценивается в 269 млн 290 тыс. манатов.

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане из незаконного оборота изъято 6 тонн 719 кг наркотических средств и психотропных веществ, суммарная стоимость которых оценивается в 269 млн 290 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Согласно данным, сотрудники правоохранительных органов выявили с начала года 9 758 преступных фактов, связанных с наркотиками: "3 158 из них связаны с незаконным сбытом наркотических средств, 6 276 - с их незаконным приобретением и хранением".