​В Азербайджане из дома директора школы украли 28 тыс. долларов

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Из дома директора школы в лянкяранском селе Холмилли украдена крупная сумма денег.

Как сообщает Report, неизвестные грабители, проникшие в дом директора сельской школы Гасыма Алиева, разбив оконное стекло, украли 28 тыс. долларов. В момент ограбления хозяев дома не было.

В Лянкяранском отделении полиции факт подтвердили.

По факту ведется расследование. Принимаются меры для выявления причастных к преступлению лиц или лица.