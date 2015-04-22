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    ​В Азербайджане из дома директора школы украли 28 тыс. долларов

    В момент ограбления хозяев дома не было

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Из дома директора школы в лянкяранском селе Холмилли украдена крупная сумма денег.

    Как сообщает Report, неизвестные грабители, проникшие в дом директора сельской школы Гасыма Алиева, разбив оконное стекло, украли 28 тыс. долларов. В момент ограбления хозяев дома не было.

    В Лянкяранском отделении полиции факт подтвердили.

    По факту ведется расследование. Принимаются меры для выявления причастных к преступлению лиц или лица. 

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