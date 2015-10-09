В Азербайджане мужчина был задержан при вымогании денег у дорожной полиции

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане мужчина был задержан при вымогании денег у сотрудников дорожной полиции.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте МВД.

Согласно информации, 8 октября в Билясуварское районное отделение полиции обратились сотрудники отдела дорожной полиции Рамал Агаммедов и Рауф Азимов и заявили, что 6 октября к ним позвонил житель Джалилабадского района Хаял Амиров, который потребовал у них денег, шантажируя их наличием видео, на котором якобы они берут взятку.

В результате проведенных мероприятий Х.Амиров был задержан при получении 3000 манатов у сотрудников полиции.

По факту ведется расследование.