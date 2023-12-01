В Азербайджане экс-председатель банка приговорен к 6,5 годам лишения свободы

Экс-председатель правления ликвидированного AtraBank Эльмихан Набиев приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы.

Экс-председатель правления ликвидированного AtraBank Эльмихан Набиев приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщает Report, дело рассматривалось в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эмина Мехтиева.

После оглашения приговора Эльмихан Набиев был арестован в зале суда.

Напомним, что Набиев был задержан в ноябре 2017 года.

Согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено следствие в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ликвидируемого ОАО AtraBank Набиева Эльмихана Наби оглы.

Во время следствия возникли подозрения, что, будучи председателем правления ОАО AtraBank, Набиев в нарушение банковского законодательства, с целью предотвращения ликвидации банка и создания видимости требуемого Центральным банком совокупного капитала, организовал формальные, не имеющие никакой деятельности частные предприятия, которым выдал 8 млн 405 тыс. манатов незаконных кредитов. Также было выявлено, что он оформил на имена различных физических лиц кредиты на сумму 809 тысяч манатов, которые затем присвоил.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 5 июля 2018 года оправдал Набиева по статье 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере). По статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) ему было назначено условное наказание. Набиева освободили в зале суда.

Недовольный приговором государственный обвинитель обратился в Верховный суд, который принял кассационную жалобу и направил ее в Бакинский апелляционный суд.