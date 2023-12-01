О нас

В Азербайджане экс-председатель банка приговорен к 6,5 годам лишения свободы

В Азербайджане экс-председатель банка приговорен к 6,5 годам лишения свободы Экс-председатель правления ликвидированного AtraBank Эльмихан Набиев приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы.
Происшествия
1 декабря 2023 г. 19:23
В Азербайджане экс-председатель банка приговорен к 6,5 годам лишения свободы

Экс-председатель правления ликвидированного AtraBank Эльмихан Набиев приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщает Report, дело рассматривалось в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эмина Мехтиева.

После оглашения приговора Эльмихан Набиев был арестован в зале суда.

Напомним, что Набиев был задержан в ноябре 2017 года.

Согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено следствие в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ликвидируемого ОАО AtraBank Набиева Эльмихана Наби оглы.

Во время следствия возникли подозрения, что, будучи председателем правления ОАО AtraBank, Набиев в нарушение банковского законодательства, с целью предотвращения ликвидации банка и создания видимости требуемого Центральным банком совокупного капитала, организовал формальные, не имеющие никакой деятельности частные предприятия, которым выдал 8 млн 405 тыс. манатов незаконных кредитов. Также было выявлено, что он оформил на имена различных физических лиц кредиты на сумму 809 тысяч манатов, которые затем присвоил.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 5 июля 2018 года оправдал Набиева по статье 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере). По статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) ему было назначено условное наказание. Набиева освободили в зале суда.

Недовольный приговором государственный обвинитель обратился в Верховный суд, который принял кассационную жалобу и направил ее в Бакинский апелляционный суд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sabiq bank sədri məhkəmə zalında həbs olunub

Экслюзивные новости

Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi