В Азербайджане экс-помощнику атташе грозит 7 лет тюрьмы за контрабанду 70 кг золота

В Азербайджане государственный обвинитель запросил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет для Гахрамана Шамиль оглу Мамедова, бывшего старшего помощника военного атташе, задержанного в Турции с 70 кг золота.

Как сообщает Report, о завершении судебного следствия было объявлено на процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева.

Отметим, что Гахраман Мамедов занимал должность главного помощника военного атташе ВС Азербайджана в США.

Мамедов был задержан сотрудниками правоохранительных органов Турции, когда направлялся на такси в один из отелей Стамбула, чтобы передать золотые слитки человеку, с которым был в сговоре.

Он привлечен к уголовной ответственности по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда, совершенная гражданином Азербайджана за пределами страны в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и 12.1-1, 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий, совершенное гражданином Азербайджана за пределами страны) УК АР.