    В Азербайджане экс-бухгалтер налогового управления предстанет перед судом по делу о хищении

    13 апреля, 2026
    • 15:20
    Завершено предварительное следствие в отношении бывшего главного бухгалтера Территориального налогового управления №4 Государственной налоговой службы Азербайджана Рашада Бабаева, обвиняемого в хищении средств в крупном размере.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

    Следствие установило, что в 2022-2025 годах Бабаев, используя служебное положение, вносил ложные сведения в официальные документы и информационные ресурсы, и переводил деньги на свой зарплатный счет, присваивая вверенные ему средства.

    Бабаеву предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана. В качестве меры пресечения избран полицейский надзор.

    Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

    Государственная налоговая служба Азербайджана Уголовное дело Хищение средств
    Külli miqdarda mənimsəmədə təqsirləndirilən sabiq baş mühasib barəsində ibtidai istintaq tamamlanıb

