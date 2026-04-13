В Азербайджане экс-бухгалтер налогового управления предстанет перед судом по делу о хищении

Завершено предварительное следствие в отношении бывшего главного бухгалтера Территориального налогового управления №4 Государственной налоговой службы Азербайджана Рашада Бабаева, обвиняемого в хищении средств в крупном размере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Следствие установило, что в 2022-2025 годах Бабаев, используя служебное положение, вносил ложные сведения в официальные документы и информационные ресурсы, и переводил деньги на свой зарплатный счет, присваивая вверенные ему средства.

Бабаеву предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана. В качестве меры пресечения избран полицейский надзор.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.