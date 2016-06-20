 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане двое детей погибли в результате несчастных случаев

    Один из них упал с окна, а другого ударило током

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане двое детей погибли в результате несчастных случаев.  

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, один из несчастных случаев произошел в Хатаинском районе Баку.  

    19 июня на территории Хатаинского района из окна квартиры на третьем этаже упала Айлин Сафарова. Хотя ребенка доставили в больницу, спасти ей жизнь не удалось. 

    Другой несчастный случай произошел в Саатлинском районе. 19 июня маленького жителя района Агахана Фарзализаде насмерть ударило током.   

    Оба факта расследуются. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi