Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане двое детей погибли в результате несчастных случаев.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, один из несчастных случаев произошел в Хатаинском районе Баку.

19 июня на территории Хатаинского района из окна квартиры на третьем этаже упала Айлин Сафарова. Хотя ребенка доставили в больницу, спасти ей жизнь не удалось.

Другой несчастный случай произошел в Саатлинском районе. 19 июня маленького жителя района Агахана Фарзализаде насмерть ударило током.

Оба факта расследуются.