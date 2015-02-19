В Азербайджане должностное лицо арестовано в зале суда

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабаильском районном суде прошел судебный процесс по делу, возбужденному в отношении руководителя Газахского регионального филиала ООО "Azər Mühafizə" Эльхана Исмайлова.

Как сообщает Report, в отношении обвиняемого по ст. 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой) УК Э.Исмайлова избрана мера наказания в виде ареста сроком на 4 года.

В интервью Report адвокат Э.Исмайлова Садиг Эфендиев сказал, что они не согласны с вынесенным решением: "По всей вероятности, после консультаций мы подадим апелляционную жалобу".

Отметим, что до этого был арестован директор ООО "Qala-BTX" и "Azər Mühafizə" Вугар Гусейнов.

Обещав помочь с трудоустройством, В.Гусейнов, вместе с сообщниками, обманул группу лиц, взяв с них крупную сумму денег. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 178.2.1, 178.2.2 и 178.2.4 УК.