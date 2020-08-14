В Азербайджане действуют 104 регистрационных отделения и домов бракосочетаний

"В пяти центрах ASAN xidmət в Баку и в 15 центрах в различных регионах Азербайджана действуют отделы регистрации Министерства юстиции"

"Регистрация актов гражданского состояния осуществляется районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции, домами бракосочетаний, консульскими учреждениями Министерства иностранных дел и представительствами исполнительной власти”.

Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-обсуждения, организованного Министерством юстиции Азербайджана, сказала начальник службы реестра актов гражданского состояния Рейхана Керимова.

По ее словам, в настоящее время этой деятельностью наряду с консульскими управлениями и исполнительными представительствами занимаются 104 регистрационных отдела и домов бракосочетаний Министерства юстиции: "В пяти центрах ASAN xidmət в Баку и в 15 центрах в различных регионах Азербайджана, наряду с другими государственными органами, действуют отделы регистрации Министерства юстиции".