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В Азербайджане чиновник арестован за пособничество в уклонении от военной службы

В Азербайджане чиновник арестован за пособничество в уклонении от военной службы В Азербайджане должностное лицо арестовано по подозрению в пособничестве в уклонении от военной службы в обмен на взятку.
Происшествия
6 марта 2024 г. 19:28
В Азербайджане чиновник арестован за пособничество в уклонении от военной службы

В Азербайджане должностное лицо арестовано по подозрению в пособничестве в уклонении от военной службы в обмен на взятку.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Государственной службы по мобилизации и призыву.

Им является Гумбат Набиев, старший офицер Низаминского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву. В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в отношении Набиева возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки при исполнении своих служебных обязанностей.

В ходе расследования было установлено, что в обмен на взятку Набиев помог гражданину получить отсрочку от призыва на военную службу. Затем он потребовал от гражданина взятку в крупном размере в обмен на выдачу военного билета о непригодности к действительной военной службе в мирное время, ограниченной годности в военное время.

На основании собранной информации Гумбат Набиев был задержан в качестве подозреваемого, а затем арестован решением суда. Ему предъявлено обвинение по статье 311.3.3 УК АР.

"По итогам расследования будут выявлены и привлечены к ответственности все участники данного преступного действия", - говорится в совместном заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Rüşvət müqabilində hərbi xidmətdən yayınmağa şərait yaradan vəzifəli şəxs həbs edilib

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