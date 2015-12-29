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    В Азербайджане бывший кандидат в депутаты скончался в результате взрыва, произошедшего в его доме

    По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа в ванной комнате

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошел взрыв. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в доме по адресу: улица Ханифы Абдуллаева, 4. Раненый в результате взрыва 51-летний Эльчин Мамедага оглу Ширмамедов был помещен в Лянкяранскую городскую центральную больницу.

    Ему поставили диагноз термический ожог второй степени всей поверхности тела. Из-за тяжелого состояния, пострадавшего пришлось отправить в Баку. Однако, несмотря на усилия врачей, спустя два дня Э.Ширмамедов скончался. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа в ванной комнате.

    Отметим, что на прошедших в этом году парламентских выборах Э.Ширмамедов баллотировался по 73-му Лянкяранскому городскому избирательному округу. Напомним, что депутатский мандат по данному округу достался Руфату Гулиеву.

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