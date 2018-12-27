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    В Азербайджане более 500 заключенных носят электронные браслеты

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане более 500 заключенных носят электронные браслеты.

    Как сообщает Report, об этом на прошедшем 27 декабря заседании коллегии, связанном с реализацией "Государственной программы по развитию азербайджанской юстиции на 2019-2023 годы", заявил министр юстиции Фикрет Мамедов

    На коллегии затронули работы по исполнению распоряжения главы государства от 10 февраля 2017 года по гуманизации политики наказания. Было отмечено о применении по отношению к более 500 заключенным ношения электронных браслетов, достижении положительных изменений в выполнении наказания в виде общественных работ и осуществлении эффективного надзора.

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