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В Азербайджане более 3 тыс. человек оштрафованы за нарушение правил утилизации бытовых отходов

В Азербайджане более 3 тыс. человек оштрафованы за нарушение правил утилизации бытовых отходов В 2021 году в ходе совместных мероприятий с Министерством экологии и природных ресурсов в Баку и в Абшеронском районе были выявлены 23 физических, юридических и должностных лица, нарушивших требования статей 264 (нарушение правил охраны водных объектов) и
Происшествия
12 января 2022 г. 15:28
В Азербайджане более 3 тыс. человек оштрафованы за нарушение правил утилизации бытовых отходов

В 2021 году в ходе совместных мероприятий с Министерством экологии и природных ресурсов в Баку и в Абшеронском районе были выявлены 23 физических, юридических и должностных лица, нарушивших требования статей 264 (нарушение правил охраны водных объектов) и 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных проступках, в отношении них были приняты соответствующие меры, наложен штраф в размере 40 700 манатов.

Как сообщили Report в МВД, городскими и районными органами полиции в минувшем году за нарушение требований статей 264 (нарушение правил охраны водных объектов), 266.3 (нарушение законодательства о производственных и бытовых отходах) и 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных проступках в отношении 3 191 человека были приняты меры административного взыскания, эти лица оштрафованы на 157 880 манатов.

Мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda məişət tullantıları ilə bağlı cərimələnən şəxslərin sayı açıqlanıb

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