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В Азербайджане арестованы журналист Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов

В Азербайджане арестованы журналист Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов Главный редактор интернет канала "Хурал" Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов, задержанные по обвинению в получении взятки, предстали перед судом.
Происшествия
11 сентября 2022 г. 05:36
В Азербайджане арестованы журналист Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов

Главный редактор интернет канала "Хурал" Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов, задержанные по обвинению в получении взятки, предстали перед судом.

Как передает Report, в Бинагадинском районном суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова.

Согласно постановлению, обоим лицам было предъявлено обвинение по статье 311.3.3 УК (получение взятки в крупном размере) и они были приговорены к 4 месяцам лишения свободы.

Отметим, что Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов обвиняются в получении крупных сумм взяток от членов семьи находящегося в заключении экс-главы "Baku Steel Company" Расима Мамедова.

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Версия на азербайджанском языке Əvəz Zeynallı və Elçin Sadıqov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

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