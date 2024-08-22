В Азербайджане руководители двух сайтов арестованы по обвинению в шантаже

В Азербайджане руководители двух сайтов арестованы по обвинению в шантаже

В Азербайджане руководители двух сайтов арестованы по обвинению в шантаже.

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В Азербайджане руководители двух сайтов арестованы по обвинению в шантаже. Как сообщает Report, руководитель Turantv.az Рамин Садыглы, учредитель и главный редактор сайта Bolgeinfo Вугар Гулиев привлечены к ответственности Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД. Согласно обвинениям, данные лица требовали деньги более чем у 10 граждан, угрожая распространить на своих сайтах очерняющую их информацию. Задержанным предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Следствие продолжается. Информацию подтвердили Report в пресс-службе МВД. Подпишитесь на наш Telegram канал