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В Азербайджане руководители двух сайтов арестованы по обвинению в шантаже

В Азербайджане руководители двух сайтов арестованы по обвинению в шантаже В Азербайджане руководители двух сайтов арестованы по обвинению в шантаже.
Происшествия
22 августа 2024 г. 13:07
В Азербайджане руководители двух сайтов арестованы по обвинению в шантаже

В Азербайджане руководители двух сайтов арестованы по обвинению в шантаже.

Как сообщает Report, руководитель Turantv.az Рамин Садыглы, учредитель и главный редактор сайта Bolgeinfo Вугар Гулиев привлечены к ответственности Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД.

Согласно обвинениям, данные лица требовали деньги более чем у 10 граждан, угрожая распространить на своих сайтах очерняющую их информацию.

Задержанным предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.

Информацию подтвердили Report в пресс-службе МВД.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşları şantaj etməkdə şübhəli bilinən sayt rəhbərləri həbs edilib

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