В Азербайджане руководители двух сайтов арестованы по обвинению в шантаже.
Как сообщает Report, руководитель Turantv.az Рамин Садыглы, учредитель и главный редактор сайта Bolgeinfo Вугар Гулиев привлечены к ответственности Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД.
Согласно обвинениям, данные лица требовали деньги более чем у 10 граждан, угрожая распространить на своих сайтах очерняющую их информацию.
Задержанным предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Следствие продолжается.
Информацию подтвердили Report в пресс-службе МВД.