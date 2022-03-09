В Азербайджане арестованы 40 человек за фейки о COVID-19

В период пандемии Covid-19 (с 14 марта 2020 года - по 1 января 2022 года) в Азербайджане были выявлены 100 человек, распространивших фейки (ложную информацию) в социальных сетях, 60 из них были оштрафованы, к 40 лицам судами применен административный арес

В период пандемии Covid-19 (с 14 марта 2020 года - по 1 января 2022 года) в Азербайджане были выявлены 100 человек, распространивших фейки (ложную информацию) в социальных сетях, 60 из них были оштрафованы, к 40 лицам судами применен административный арест.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана по итогам деятельности в 2021 году.

Было отмечено, что с начала пандемии возбуждено 1 308 уголовных дел по статье 139-1 Уголовного кодекса за создание реальной угрозы распространения заболеваний путем нарушения карантинного режима.