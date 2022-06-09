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В Азербайджане арестованы 10 должностных лиц

В Азербайджане арестованы 10 должностных лиц Должностные лица Государственной службы по вопросам имущества и муниципалитетов привлечены к ответственности за незаконные действия при приватизации земель в некоторых городах и районах Азербайджана.
Происшествия
9 июня 2022 г. 11:13
В Азербайджане арестованы 10 должностных лиц

Должностные лица Государственной службы по вопросам имущества и муниципалитетов привлечены к ответственности за незаконные действия при приватизации земель в некоторых городах и районах Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По информации, в участии в преступной деятельности подозреваются начальник Ширванского городского отдела Госслужбы Назим Сафаров, начальник Уджарского территориального отдела Амиль Асланов, председатель муниципалитета Даш Салахлы Газахского района Асиф Юсифов, председатель Гохмугского муниципалитета Шекинского района Этибар Эйвазов и заместитель заведующего отделом анализа и прогнозирования социально-экономического развития Аппарата главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Руслан Алиев.

Так, выявлены обоснованные подозрения в том, что указанные лица в период 2020-2022 годов в предварительном сговоре с заведующим сектором отдела организации и геодезии государственного управления землями Илдырымом Мамедовым и другими обвиняемыми получали от отдельных лиц денежные средства в виде взяток за предоставление положительного заключения о передаче в собственность, пользование и аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

В настоящее время продолжается расследование по выявлению и привлечению к ответственности других должностных лиц, совершивших противоправные действия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 10 vəzifəli şəxsə cinayət işi başlanılıb, həbs edilənlər var - SİYAHI

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