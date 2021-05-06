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В Азербайджане арестован мужчина, разыскиваемый в России

В Азербайджане арестован мужчина, разыскиваемый в России Разыскиваемый в России мужчина арестован в Азербайджане.
Происшествия
6 мая 2021 г. 17:52
В Азербайджане арестован мужчина, разыскиваемый в России

Разыскиваемый в России мужчина арестован в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что в соответствии с требованиями национального законодательства и международными договорами, сторонниками которых мы выступаем, в том числе Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в рамках двусторонних отношений между Генпрокуратурами Российской Федерации и Азербайджанской Республики в Генпрокуратуру Азербайджана поступил запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности правоохранительным органам России лица, совершившего преступление на территории РФ.

Выявлены обоснованные подозрения, что в период с 01.10.2016 по 13.12.2017 гражданин Российской Федерации Аскеров Эльдар Исмаил оглу производил с целью сбыта и хранил в городе Новосибирск большую партию алкогольной продукции без акцизной марки.

Эльдар Аскеров был объявлен в международный розыск.

Был обеспечен запрос Генпрокуратуры РФ в Генпрокуратуру АР для установления местонахождения разыскиваемого лица, Эльдар Аскеров 06.05.2021 при сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции был передан правоохранительным органам РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada axtarışda olan şəxs Azərbaycanda həbs edilib

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