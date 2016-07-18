В Азербайджане арестован мужчина, ранее отсидевший в тюрьме 35 лет

Уджар. 18 июля. REPORT.AZ/ У жителя Уджарского района изъято наркотическое вещество героин.

Как сообщает региональное бюро Report, в качестве подозреваемого был задержан житель района 60-летний Абдуллаев Гадир Мамед оглу. При обыске в его доме было обнаружено и изъято наркотическое вещество героин общим весом 1,9 г.

Решением Уджарского районного суда, в отношении Г.Абдуллаева была избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что задержанный Г.Абдуллаев ранее отбывал наказания сроком 35 лет по соответствующим статьям УК.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 234.1 УК, ведется следствие.