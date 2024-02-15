В Азербайджане адвоката обвиняют в присвоении 15 тыс. манатов своего подзащитного

В Генпрокуратуре возбудили дело в отношении члена Коллегии адвокатов Мисира Шахгулиева, обвиняемого в присвоении 15 тыс. манатов своего подзащитного и попытке оказать влияние на решение должностного лица.

В Генпрокуратуре возбудили дело в отношении члена Коллегии адвокатов Мисира Шахгулиева, обвиняемого в присвоении 15 тыс. манатов своего подзащитного и попытке оказать влияние на решение должностного лица.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, разбирательство на основании обращения гражданина о неправомерных действиях Шахгулиева велось Главным управлением по борьбе с коррупцией с участием Коллегии адвокатов.

В частности утверждается, что адвокат присвоил 15 тыс. манатов своего подзащитного, проходившего обвиняемым по делу о краже с нанесением крупного ущерба (ст. 177.3.2 УК), пообещав ему повлиять на решение коллегии суда для смягчения наказания.

Возбуждено уголовное дело по статье 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица - торговля влиянием) УК, в его отношении принята мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.