О нас

В Азербайджане адвоката обвиняют в присвоении 15 тыс. манатов своего подзащитного

В Азербайджане адвоката обвиняют в присвоении 15 тыс. манатов своего подзащитного В Генпрокуратуре возбудили дело в отношении члена Коллегии адвокатов Мисира Шахгулиева, обвиняемого в присвоении 15 тыс. манатов своего подзащитного и попытке оказать влияние на решение должностного лица.
Происшествия
15 февраля 2024 г. 11:21
В Азербайджане адвоката обвиняют в присвоении 15 тыс. манатов своего подзащитного

В Генпрокуратуре возбудили дело в отношении члена Коллегии адвокатов Мисира Шахгулиева, обвиняемого в присвоении 15 тыс. манатов своего подзащитного и попытке оказать влияние на решение должностного лица.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, разбирательство на основании обращения гражданина о неправомерных действиях Шахгулиева велось Главным управлением по борьбе с коррупцией с участием Коллегии адвокатов.

В частности утверждается, что адвокат присвоил 15 тыс. манатов своего подзащитного, проходившего обвиняемым по делу о краже с нанесением крупного ущерба (ст. 177.3.2 УК), пообещав ему повлиять на решение коллегии суда для смягчения наказания.

Возбуждено уголовное дело по статье 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица - торговля влиянием) УК, в его отношении принята мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsi aldadaraq 15 min manatını alan vəkilə cinayət işi açılıb

Другие новости из категории

В Саатлы произошло землетрясение
В Саатлы произошло землетрясение
15 февраля 2024 г. 11:42
В Ханкенди обнаружены автоматы, пистолеты и гранаты
В Ханкенди обнаружены автоматы, пистолеты и гранаты
15 февраля 2024 г. 11:12
В Гяндже пропали отец и сын
В Гяндже пропали отец и сын
15 февраля 2024 г. 09:25
У жителей Сумгайыта обнаружены оружие и боеприпасы
У жителей Сумгайыта обнаружены оружие и боеприпасы
15 февраля 2024 г. 08:33
В Губе найден труп мужчины
В Губе найден труп мужчины
14 февраля 2024 г. 23:01
В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие
ФотоВ Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие
14 февраля 2024 г. 21:40
В одной из квартир в Мингячевире обнаружен труп
В одной из квартир в Мингячевире обнаружен труп
14 февраля 2024 г. 21:19
В Азербайджане задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина
В Азербайджане задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина
14 февраля 2024 г. 18:57
В Азербайджане в прошлом году зарегистрировано более 60 тыс. смертей
В Азербайджане в прошлом году зарегистрировано более 60 тыс. смертей
14 февраля 2024 г. 15:44
Подозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
ФотоПодозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
14 февраля 2024 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi