В Азербайджане 4 сотрудника органов юстиции отстранены от занимаемой должности

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Из-за нарушения правил трудовой дисциплины, этичного поведения, несвоевременного исполнения должностных обязанностей и по ряду других причин 42 сотрудника органов юстиции были привлечены к дисциплинарной ответственности, а 4 отстранены от занимаемой должности.

Как сообщает Report, об этом на прошедшем в министерстве юстиции заседании заявил заместитель министра юстиции Вилаят Захиров.

На заседании должностным лицам было поручено проявлять к гражданам заботу, повысить чувство ответственности и т.д. Было отмечено, что в прошлом году формализовано более 3,8 млн. нотариальных актов и около 366 тыс. актов гражданского состояния.

Были также затронуты вопросы осуществления в электронном порядке оказываемых населению услуг, использования электронной информационной системы "Персональное электронное окно" для НПО. На заседании было отмечено, что количество некоммерческих организаций в стране превышает 4000, а СМИ - 5000.

Присутствующим было поручено повысить эффективность работы, соблюдать трудовую дисциплину, усилить контроль над местными органами юстиции. Здесь также похвалили деятельность службы "ASAN xidmət" и порекомендовали брать с нее пример.