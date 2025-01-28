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В Азербайджане 15 адвокатов привлечены к дисциплинарной ответственности

В Азербайджане 15 адвокатов привлечены к дисциплинарной ответственности Состоялось первое в 2025 году заседание президиума Коллегии адвокатов.
Происшествия
28 января 2025 г. 11:08
В Азербайджане 15 адвокатов привлечены к дисциплинарной ответственности

Состоялось первое в 2025 году заседание президиума Коллегии адвокатов.

Об этом сообщили Report в коллегии.

На заседании были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии адвокатов, в результате президиум принял решение обратиться в суд по поводу исключения из членства коллегии одного адвоката с приостановлением его деятельности, а также о приостановлении деятельности четырех адвокатов на определенный срок за допущенные ими дисциплинарные нарушения.

Также 10 адвокатам объявлен выговор, а 11 адвокатам вынесены предупреждения за дисциплинарные нарушения, допущенные при оказании юридической помощи за счет государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 15 vəkil cəzalandırılıb, 11 vəkilə xəbərdarlıq edilib

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