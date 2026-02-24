Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане 1087 человек освобождены от уголовной ответственности по Акту амнистии

    Происшествия
    • 24 февраля, 2026
    • 11:27
    В Азербайджане 1087 человек освобождены от уголовной ответственности по Акту амнистии

    В Азербайджане 1087 человек освобождены от уголовной ответственности в соответствии с Актом амнистии, инициированным президентом Ильхамом Алиевым.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший прокурор департамента внеуголовного производства Генеральной прокуратуры Намиг Алиев на семинаре "Акт амнистии: выражение государственного гуманизма" в Бинагадской районной прокуратуре.

    По его словам, 795 из них освобождены от уголовной ответственности следственными органами, а 292 - судами.

    Amnistiya aktı ilə 1087 nəfər cinayət məsuliyyətindən azad edilib

