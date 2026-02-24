В Азербайджане 1087 человек освобождены от уголовной ответственности по Акту амнистии

В Азербайджане 1087 человек освобождены от уголовной ответственности в соответствии с Актом амнистии, инициированным президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, об этом заявил старший прокурор департамента внеуголовного производства Генеральной прокуратуры Намиг Алиев на семинаре "Акт амнистии: выражение государственного гуманизма" в Бинагадской районной прокуратуре.

По его словам, 795 из них освобождены от уголовной ответственности следственными органами, а 292 - судами.