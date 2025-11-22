Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В Азербайджан попытались незаконно ввезти крупную партию психотропных лекарств

    Происшествия
    • 22 ноября, 2025
    • 09:01
    В Азербайджан попытались незаконно ввезти крупную партию психотропных лекарств

    В рамках комплекса мероприятий, проведённых сотрудниками Главного таможенного управления воздушного транспорта, была предотвращена попытка незаконного ввоза на территорию страны крупной партии лекарственных средств, содержащих психотропные и сильнодействующие вещества.

    Об этом Report сообщили в Управлении прессы и по связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

    Был осуществлён досмотр ручной клади граждан Азербайджанской Республики, прибывших рейсом Тебриз – Баку, с использованием стационарной рентгеновской установки, и на мониторе были выявлены изображения лекарственных препаратов.

    В соответствии с законодательством, при проведении таможенной проверки в ручной клади было обнаружено 8 430 единиц лекарственных средств в составе 77 коробок, а также 15 070 таблеток - всего 33 наименования лекарственных препаратов, содержащих психотропные и сильнодействующие вещества.

    По факту проводится расследование.

    ГТК Тебриз – Баку контрабанда
    Фото
    Psixotrop və güclü təsirlə maddələrin olduğu dərman vasitələri aşkarlanıb

    Последние новости

    09:27

    Трамп заявил, что отменяет временную защиту от депортации для сомалийцев в Миннесоте

    Другие страны
    09:14

    В порту Лос-Анджелеса на контейнеровозе произошел крупный пожар

    Другие страны
    09:13

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.11.2025)

    Финансы
    09:01
    Фото

    В Азербайджан попытались незаконно ввезти крупную партию психотропных лекарств

    Происшествия
    08:48

    "Арсенал" заинтересован в покупке звезды "Ювентуса" Кенана Йылдыза

    Футбол
    08:23

    В США на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельба

    Другие страны
    07:44

    Ученые рассказали о воздействии технологий и стресса на организм

    Здоровье
    07:19

    В Нью-Йорке при новом мэре продолжатся рейды против нелегалов

    Другие страны
    06:51

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин объявила о досрочном уходе с поста

    Другие страны
    Лента новостей