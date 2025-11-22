В Азербайджан попытались незаконно ввезти крупную партию психотропных лекарств

В рамках комплекса мероприятий, проведённых сотрудниками Главного таможенного управления воздушного транспорта, была предотвращена попытка незаконного ввоза на территорию страны крупной партии лекарственных средств, содержащих психотропные и сильнодействующие вещества.

Об этом Report сообщили в Управлении прессы и по связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Был осуществлён досмотр ручной клади граждан Азербайджанской Республики, прибывших рейсом Тебриз – Баку, с использованием стационарной рентгеновской установки, и на мониторе были выявлены изображения лекарственных препаратов.

В соответствии с законодательством, при проведении таможенной проверки в ручной клади было обнаружено 8 430 единиц лекарственных средств в составе 77 коробок, а также 15 070 таблеток - всего 33 наименования лекарственных препаратов, содержащих психотропные и сильнодействующие вещества.

По факту проводится расследование.