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    В Азербайджан из России будет экстрадирован неплательщик алиментов, находившийся в розыске 5 лет

    Мужчина с 2012 года по инициативе правоохранительных органов Азербайджана находится в федеральном розыске как должник по взысканию алиментов

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Рязанской области задержан гражданин Азербайджана, находившийся с 2012 года в розыске, как должник по взысканию алиментов, передает Report со ссылкой на УМВД по области.

    При проверке документов выяснилось, что мужчина проживал на территории Российской Федерации незаконно. Нарушителя миграционного законодательства доставили в отдел полиции.

    В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что иностранец с 2012 года по инициативе правоохранительных органов Азербайджана находится в федеральном розыске как должник по взысканию алиментов.

    Мужчина будет передан азербайджанской стороне. 

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