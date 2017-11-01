В Азербайджан из России будет экстрадирован неплательщик алиментов, находившийся в розыске 5 лет

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Рязанской области задержан гражданин Азербайджана, находившийся с 2012 года в розыске, как должник по взысканию алиментов, передает Report со ссылкой на УМВД по области.

При проверке документов выяснилось, что мужчина проживал на территории Российской Федерации незаконно. Нарушителя миграционного законодательства доставили в отдел полиции.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что иностранец с 2012 года по инициативе правоохранительных органов Азербайджана находится в федеральном розыске как должник по взысканию алиментов.

Мужчина будет передан азербайджанской стороне.