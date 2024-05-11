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В Азербайджан из РФ экстрадированы находившиеся в международном розыске 5 человек

В Азербайджан из РФ экстрадированы находившиеся в международном розыске 5 человек Генеральная прокуратура Азербайджана обеспечила экстрадицию в страну пятерых граждан, подозреваемых в совершении различных преступлений.
Происшествия
11 мая 2024 г. 18:45
В Азербайджан из РФ экстрадированы находившиеся в международном розыске 5 человек

Генеральная прокуратура Азербайджана обеспечила экстрадицию в страну пятерых граждан, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, в соответствии с "Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 7 октября 2002 Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запросы об экстрадиции в страну граждан Азербайджана Гасанова Эльвина Валех оглу, Джавадова Эмина Сейфулла оглу, Масимова Забита Джафар оглу, Мамедова Али Теймур оглу и Сулейманова Микаила Фикрет оглу.

Последний был привлечен в качестве подозреваемого по делу о незаконном приобретении, хранении, изготовлении, переработке и транспортировке наркотических средств или психотропных веществ в крупных размерах без цели сбыта, остальные лица подозреваются в мошенничестве.

Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан 8 мая под надзором спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan 5 nəfər şəxsin ölkəmizə ekstradisiyası təmin edilib

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