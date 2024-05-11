В Азербайджан из РФ экстрадированы находившиеся в международном розыске 5 человек

Генеральная прокуратура Азербайджана обеспечила экстрадицию в страну пятерых граждан, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Генеральная прокуратура Азербайджана обеспечила экстрадицию в страну пятерых граждан, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, в соответствии с "Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 7 октября 2002 Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запросы об экстрадиции в страну граждан Азербайджана Гасанова Эльвина Валех оглу, Джавадова Эмина Сейфулла оглу, Масимова Забита Джафар оглу, Мамедова Али Теймур оглу и Сулейманова Микаила Фикрет оглу.

Последний был привлечен в качестве подозреваемого по делу о незаконном приобретении, хранении, изготовлении, переработке и транспортировке наркотических средств или психотропных веществ в крупных размерах без цели сбыта, остальные лица подозреваются в мошенничестве.

Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан 8 мая под надзором спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста.