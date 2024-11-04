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В Азербайджан из Германии экстрадирован мужчина, находившийся в международном розыске

В Азербайджан из Германии экстрадирован мужчина, находившийся в международном розыске В Азербайджан 2 ноября был экстрадирован один человек, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в АР.
Происшествия
4 ноября 2024 г. 22:03
В Азербайджан из Германии экстрадирован мужчина, находившийся в международном розыске

В Азербайджан 2 ноября был экстрадирован один человек, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в АР.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана.

Так, Аллахверди Мамедов, обвиняемый в мошенничестве, даче взятки, подделке документов и организации незаконной миграции (статьи 178.3.1, 29, 178.3.1, 320.1, 320.2, 32.4, 312.2, 29, 318-1.2.1 УК АР), причинивший значительный ущерб ряду лиц, был обнаружен и арестован в ФРГ.

На основании запроса Генеральной прокуратуры об экстрадиции данного лица и представленных Министерством юстиции необходимых документов в соответствии с международными процедурами было достигнуто согласие, и А.Мамедов был доставлен из Германии в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxs Almaniyada tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

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