В Азербайджан экстрадированы пять человек, объявленные в международный розыск

За прошедшие месяцы из Польши, Молдовы, Украины и Беларуси в Азербайджан были экстрадированы пять человек, объявленные в международный розыск по подозрению в совершении таких преступлений, как кража, грабеж, контрабанда наркотиков в крупном размере органи

За прошедшие месяцы из Польши, Молдовы, Украины и Беларуси в Азербайджан были экстрадированы пять человек, объявленные в международный розыск по подозрению в совершении таких преступлений, как кража, грабеж, контрабанда наркотиков в крупном размере организованной группой, мошенничество и подлог официальных документов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Азербайджана.

В ведомстве отметили, что, под руководством президента Ильхама Алиева принимаются важные меры по укреплению стабильности и безопасности, усилению борьбы с преступностью, в частности, по обеспечению принципа обязательности наказания.

В данном контексте придается ключевое значение международному сотрудничеству, осуществляется эффективное взаимодействие в рамках двусторонних соглашений, включая экстрадицию преступников на основании многосторонних конвенций из стран Европы и СНГ.

"Установление Министерством юстиции тесных деловых отношений с зарубежными партнерами, в том числе представительство Министерства в руководстве Комитета экспертов по сотрудничеству в уголовных делах Совета Европы, обуславливает более эффективную деятельность в этой сфере", - добавили в Минюсте.