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    В автомобиле жителя Баку найдено оружие

    В связи с данным фактом возбуждено уголовное дело

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Оружие было обнаружено в автомобиле одного из жителей Баку. Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

    Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Управления полиции Хазарского района при осмотре автомобиля марки "KIA", принадлежащего Тофику Гасанову (1959 г.р.), был найден и изъят обрез охотничьего ружья модели "ИЖ" 16-го калибра. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного Кодекса (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

    Ведется следствие. 

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