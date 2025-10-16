TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Физулинском районе - ОБНОВЛЕНО
- 16 октября, 2025
- 16:27
Обнародовано состояние пострадавших в ДТП в Физулинском районе.
Об этом в ответ на запрос карабахского бюро Report сообщили в TƏBİB.
Согласно информации, четверо пострадавших в ДТП были госпитализированы в Физулинскую центральную районную больницу с множественными травмами различных частей тела.
Пациентам оказана необходимая медицинская помощь, и они выписаны домой на амбулаторное лечение.
В автомобильной аварии с участием Mercedes и Daewoo в Физули пострадали 4 человека.
Как сообщает карабахское бюро Report, в результате столкновения легковых автомобилей пострадали находившиеся в салоне Mercedes жители Бейлаганского района 24-летний Сафияр Гулузаде, 26-летний Шамиль Джафаров, 31-летний Сурат Наджафли и 35-летний Ильгар Наджафов.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Центральную больницу Физулинского района.
По факту начато расследование.