    TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Физулинском районе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 16 октября, 2025
    • 16:27
    Обнародовано состояние пострадавших в ДТП в Физулинском районе.

    Об этом в ответ на запрос карабахского бюро Report сообщили в TƏBİB.

    Согласно информации, четверо пострадавших в ДТП были госпитализированы в Физулинскую центральную районную больницу с множественными травмами различных частей тела.

    Пациентам оказана необходимая медицинская помощь, и они выписаны домой на амбулаторное лечение.

    В автомобильной аварии с участием Mercedes и Daewoo в Физули пострадали 4 человека.

    Как сообщает карабахское бюро Report, в результате столкновения легковых автомобилей пострадали находившиеся в салоне Mercedes жители Бейлаганского района 24-летний Сафияр Гулузаде, 26-летний Шамиль Джафаров, 31-летний Сурат Наджафли и 35-летний Ильгар Наджафов.

    Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Центральную больницу Физулинского района.

    По факту начато расследование.

    Лента новостей