Beyləqan sakinləri Füzulidə avtoqəzaya düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 16 oktyabr, 2025
- 15:56
Füzuli rayonunda baş verən avtomobil qəzasında dörd nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi xəbərə görə, hadisə rayonun Kürdmahmudlu kəndi ərazisində qeydə alınıb.
"Mercedes" və "Daewoo" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində "Mercedes"də olan Beyləqan rayon sakinləri - 1990-cı il təvəllüdlü Nəcəfov İlqar İbadət oğlu, 1993-cü il təvəllüdlü Nəcəfli Surət Mayılxan oğlu, 1999-cu il təvəllüdlü Cəfərov Şamil Kamil oğlu və 2001-ci il təvəllüdlü Quluzadə Səfiyar Qubad oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.
Onlar Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma başlanıb.
