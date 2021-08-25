В автоаварии в Дербенте погибли азербайджанцы

Семья азербайджанцев из Дашкесанского района, направлявшаяся из России в Азербайджан, попала в автомобильную аварию.

Семья азербайджанцев из Дашкесанского района, направлявшаяся из России в Азербайджан, попала в автомобильную аварию.

Как сообщает Report, авария произошла на территории Дербента.

В результате аварии 3 члена одной семьи: мать и двое несовершеннолетних детей, погибли на месте происшествия. Водитель, глава семейства и другой ребенок получили тяжелые травмы.

Сообщается, что водитель находится в коме.

Отметим, что погибшие уже доставлены в Азербайджан и похоронены в городе Гянджа.

По факту сотрудниками правоохранительных органов России проводится расследование.