В автоаварии в Дербенте погибли азербайджанцы

Семья азербайджанцев из Дашкесанского района, направлявшаяся из России в Азербайджан, попала в автомобильную аварию.
Как сообщает Report, авария произошла на территории Дербента.
В результате аварии 3 члена одной семьи: мать и двое несовершеннолетних детей, погибли на месте происшествия. Водитель, глава семейства и другой ребенок получили тяжелые травмы.
Сообщается, что водитель находится в коме.
Отметим, что погибшие уже доставлены в Азербайджан и похоронены в городе Гянджа.
По факту сотрудниками правоохранительных органов России проводится расследование.