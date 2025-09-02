В августе в Азербайджане задержан 891 нарушителей пограничного режима

В августе текущего года пограничными службами Азербайджана задержан 891 человек за нарушение пограничного режима.

Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе Азербайджана.

По данным ведомства, за попытку незаконного пересечения государственной границы задержаны 29 человек. Среди нарушителей - 12 граждан Азербайджана, 4 гражданина Ирана, по 3 гражданина Бангладеш и Пакистана, 2 гражданина Грузии, а также по одному гражданину Филиппин, Шри-Ланки, Узбекистана, Таджикистана и Турции.

В рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 17 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с поддельными штампами о дате въезда, фальшивыми паспортами или документами, принадлежащими другим лицам.

За нарушение правил пограничного режима задержан 891 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

В ходе мероприятий по борьбе с преступностью задержаны 349 человек, находившихся в розыске правоохранительными органами. Также предотвращены попытки выезда из страны 590 лиц, которым запрещено покидать территорию Азербайджана, и въезда 53 лиц, которым запрещено въезжать в страну.