    В августе в Азербайджане задержан 891 нарушителей пограничного режима

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 12:23
    В августе в Азербайджане задержан 891 нарушителей пограничного режима

    В августе текущего года пограничными службами Азербайджана задержан 891 человек за нарушение пограничного режима.

    Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе Азербайджана.

    По данным ведомства, за попытку незаконного пересечения государственной границы задержаны 29 человек. Среди нарушителей - 12 граждан Азербайджана, 4 гражданина Ирана, по 3 гражданина Бангладеш и Пакистана, 2 гражданина Грузии, а также по одному гражданину Филиппин, Шри-Ланки, Узбекистана, Таджикистана и Турции.

    В рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 17 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с поддельными штампами о дате въезда, фальшивыми паспортами или документами, принадлежащими другим лицам.

    За нарушение правил пограничного режима задержан 891 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

    В ходе мероприятий по борьбе с преступностью задержаны 349 человек, находившихся в розыске правоохранительными органами. Также предотвращены попытки выезда из страны 590 лиц, которым запрещено покидать территорию Азербайджана, и въезда 53 лиц, которым запрещено въезжать в страну.

    Bu ilin avqust ayı ərzində sərhəd rеjim qaydalarını pоzduqlarına görə 891 nəfər saxlanılıb

