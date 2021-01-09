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В аварии на трассе Баку-Газах пострадали двое полицейских

В аварии на трассе Баку-Газах пострадали двое полицейских Цепная дорожная авария произошла в Кюрдамирском районе.
Происшествия
9 января 2021 г. 13:29
В аварии на трассе Баку-Газах пострадали двое полицейских

Цепная дорожная авария произошла в Кюрдамирском районе.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, проходящем через село Каррар.

Грузовик DAF врезался в автомобиль ГАЗ-31, в результате оказалась перекрытой проезжая часть дороги. В этот момент находящийся в движении автомобиль Государственной дорожной полиции столкнулся с грузовиком.

В результате 2 сотрудника полиции - 32-летний Гулиев Эльнар Закир оглу и 31-летний Алиев Фариз Юсиф оглу - получили ранения различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Qazax yolunda daha bir qəza, 2 polis xəsarət aldı

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