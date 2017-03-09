Число погибших в аварии на дороге Баку-Сумгайыт достигло 5 - ОБНОВЛЕНО-2 - ВИДЕО

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Стали известны имена еще двоих из пяти студентов, погибших в ДТП на трассе Баку-Сумгайыт.

Как сообщили в ответ на запрос Report из Главного управления Государственной дорожной полиции, в результате происшествия скончались Гулиева Чинара Азер гызы 1996 г.р. и Мурадова Роза Эйнулла гызы 1997 г.р.

Напомним, что в ДТП также погибли Насибов Ибрагим Хагани оглу 1996 г.р., Гулиев Ибрагим Вугар оглу 1996 г.р. и Джаниев Рашад Физули оглу 1997 г.р.

Отметим, что в микроавтобусе находилось в общей сложности 28 человек.

Как сообщили в министерстве, из них скончались 5 человек: "Трое пострадавших размещены в отделении травматологии, шестеро в отделении нейрохирургии, двое в отделении реанимации больницы скорой и неотложной помощи города Сумгайыта. Состояние двоих человек, доставленных в Клинический медицинский центр №1 Баку, остается тяжелым".

*** 10:58

Число погибших в аварии на дороге Баку-Сумгайыт достигло 5.

Как заявила Report глава пресс-службы минздрава Лия Байрамова, 17 пострадавших в ДТП были доставлены в Больницу скорой и неотложной помощи города Сумгайыта.

Как отметила Л. Байрамова, после оказания двоим из пострадавших амбулаторной помощи их отпустили домой: "Сейчас 15 человек проходят лечение в больнице. Еще четверо были доставлены в Клинический медицинский центр №1 города Баку. Трое из них скончались. Одному из пострадавших продолжают оказывать медпомощь в отделении интенсивной терапии. Пятеро пострадавших доставлены в хырдаланскую больницу. Двое из них скончались. Сейчас состояние раненых оценивается как среднетяжелое".

По словам главы пресс-службы минздрава, в настоящее время специалисты отдела по оказанию неотложной медпомощи министерства отправлены в больницу для обеспечения оказания необходимой помощи пострадавшим.

*** 10:52

Стали известны имена студентов, погибших в дорожно-транспортном происшествии на дороге Баку-Сумгайыт.

Как сообщила Report глава пресс-службы Сумгайытского государственного университета Назыханым Джалилли, на месте происшествия скончались студенты 3-го курса факультета физики и электроэнергетики Ибрагим Гулиев и Ибрагим Насибов.

Еще один пострадавший Джаниев Рашад 1999 г.р. скончался в Клиническом медицинском центре №1. В центре сообщили, что в результате ДТП он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Кроме того, один из доставленных в центр трех пострадавших был отпущен домой, двое прооперированы.

*** 10:19

В дорожно-транспортном происшествии на дороге Баку-Сумгайыт погибли трое студентов.

Как сообщила Report сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, погибли одна девушка и двое юношей.

Она отметила, что все трое скончались на месте. По словам С. Ахмедовой, еще один человек получил ранения.

Главврач Клинического медицинского центра Адалят Дадашов заявил Report, что в центр поступило трое пострадавших в результате ДТП.

Отметим, что сегодня утром на дороге Баку-Сумгайыт микроавтобус марки Ford врезался в железное ограждение на обочине.