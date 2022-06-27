В Астаре женщина внезапно умерла на девятом месяце беременности

В Астаринском районе Азербайджана внезапно умерла женщина на девятом месяце беременности.

В Астаринском районе Азербайджана внезапно умерла женщина на девятом месяце беременности.

Как сообщает южный центр Report, случай произошел в селе Гилякяран.

По предварительной информации, Гасымзаде Айтен Эльдениз гызы, 1997 года рождения, внезапно умерла у себя дома. Тело женщины было доставлено в Лянкяранское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.

Сообщается, что беременность А.Гасымзаде проходила нормально.

По факту в прокуратуре Астаринского района проводится разбирательство.