В Астаре зарезана женщина, в преступлении подозревается ее сын

В Астаринском районе убита 47-летняя женщина, в совершении преступления подозревается ее сын.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в городе Астара.

Согласно информации, Казымзаде Мурад Казым оглу (1999 г.р.) во время ссоры нанес своей матери Гасымовой Махаббат Нуреддин гызы (1978 г.р.) четыре ножевых ранения.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Тело погибшей передано соответствующим органам для экспертизы.

В настоящее время предпринимаются меры по задержанию подозреваемого в данном преступлении.

По факту ведется расследование.