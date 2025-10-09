Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В Астаре задержан наркокурьер с 55 кг наркотиков

    Происшествия
    • 09 октября, 2025
    • 17:30
    В Астаре задержан наркокурьер с 55 кг наркотиков

    Главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в ходе проведенной в Астаринском районе операции задержало наркокурьера с 55 кг марихуаны, метамфетамина и опиума с добавлением вредных веществ в состав.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, задержанным оказался Эльчин Джавадов, 1977 года рождения, ранее осужденный за организацию продажи наркотиков.

    В ходе расследования установлено, что Джавадов является одним из основных лиц, переправлявших наркотики в Азербайджан контрабандным путем.

    По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного лица по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

