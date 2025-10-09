В Астаре задержан наркокурьер с 55 кг наркотиков
Происшествия
- 09 октября, 2025
- 17:30
Главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в ходе проведенной в Астаринском районе операции задержало наркокурьера с 55 кг марихуаны, метамфетамина и опиума с добавлением вредных веществ в состав.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД, задержанным оказался Эльчин Джавадов, 1977 года рождения, ранее осужденный за организацию продажи наркотиков.
В ходе расследования установлено, что Джавадов является одним из основных лиц, переправлявших наркотики в Азербайджан контрабандным путем.
По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного лица по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.
