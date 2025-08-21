В Астаре в результате ДТП погиб мотоциклист

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в селе Зюнгюлеш.

По предварительной информации, житель поселка Эрчиван Гусейн Араз оглу Алиев (1995 г.р.) находящийся за рулем мотоцикла, не справился с управлением. В результате транспортное средство врезалось в придорожный столб.

От полученных травм Г.Алиев скончался на месте происшествия.

Тело погибшего направлено в Ленкоранское межрайонное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.