О нас

В Астаре в результате ДТП погиб мотоциклист

В Астаре в результате ДТП погиб мотоциклист В Астаре в результате ДТП погиб мотоциклист.
Происшествия
21 августа 2025 г. 22:22
В Астаре в результате ДТП погиб мотоциклист

В Астаре в результате ДТП погиб мотоциклист.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в селе Зюнгюлеш.

По предварительной информации, житель поселка Эрчиван Гусейн Араз оглу Алиев (1995 г.р.) находящийся за рулем мотоцикла, не справился с управлением. В результате транспортное средство врезалось в придорожный столб.

От полученных травм Г.Алиев скончался на месте происшествия.

Тело погибшего направлено в Ленкоранское межрайонное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Astarada qəza törədən motosikletçi ölüb

Другие новости из категории

В Агджабединском районе произошел взрыв на газозаправочной станции
ФотоВ Агджабединском районе произошел взрыв на газозаправочной станции
21 августа 2025 г. 22:41
Лесной пожар в Агдере из-за ветра распространился на территорию Агдама
Лесной пожар в Агдере из-за ветра распространился на территорию Агдама
21 августа 2025 г. 21:32
На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим
На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим
21 августа 2025 г. 20:59
В суде дали показания потерпевшие и родные погибших в результате атак вооруженных сил Армении
ФотоВ суде дали показания потерпевшие и родные погибших в результате атак вооруженных сил Армении
21 августа 2025 г. 20:53
Экс-начальник финслужбы Минобороны Азербайджана обвиняется в присвоении более 6 млн манатов
Экс-начальник финслужбы Минобороны Азербайджана обвиняется в присвоении более 6 млн манатов
21 августа 2025 г. 18:51
В Агдере при взрыве мины во время пожара пострадал один человек
В Агдере при взрыве мины во время пожара пострадал один человек
21 августа 2025 г. 18:04
В Сиязане произошло землетрясение
В Сиязане произошло землетрясение
21 августа 2025 г. 17:47
Суд отклонил аппеляционую жалобу Раксаны Исмаиловой
Суд отклонил аппеляционую жалобу Раксаны Исмаиловой
21 августа 2025 г. 15:48
Показания свидетельницы Ходжалинского геноцида: Армяне отрезали голову моему мужу
Показания свидетельницы Ходжалинского геноцида: Армяне отрезали голову моему мужу
21 августа 2025 г. 15:02
Дорожная полиция назвала самые распространенные нарушения среди водителей мопедов и мотоциклов в Азербайджане
Дорожная полиция назвала самые распространенные нарушения среди водителей мопедов и мотоциклов в Азербайджане
21 августа 2025 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi