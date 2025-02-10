В Астаре у наркокурьера изъято 8 кг героина

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Правоохранительные органы Азербайджана провели в Астаринском районе операцию в рамках борьбы с распространением наркотических средств, изъято 8 кг героина.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского районного отдела полиции, была предотвращена реализация крупной партии наркотических средств, ввезенных в Азербайджан контрабандным путем.

В ходе мероприятий задержан ранее судимый 44-летний Мирталех Агаев, у которого было обнаружено 8 кг героина. В ходе расследования установлено, что М.Агаев получил наркотики от гражданина Ирана и собирался доставить их по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.