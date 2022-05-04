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В Астаре сотрудники Управления полиции на водном транспорте задержали наркоторговца

В Астаре сотрудники Управления полиции на водном транспорте задержали наркоторговца В Управление полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел Азербайджана поступила оперативная информация, что на одном из участков на побережье Каспия в Астаринском районе неизвестный заберет крупную партию наркотиков с целью сбыта. За мужчиной
Происшествия
4 мая 2022 г. 11:52
В Астаре сотрудники Управления полиции на водном транспорте задержали наркоторговца

В Управление полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел Азербайджана поступила оперативная информация, что на одном из участков на побережье Каспия в Астаринском районе неизвестный заберет крупную партию наркотиков с целью сбыта. За мужчиной была установлена слежка.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе операции мужчина был задержан при попытке скрыться вместе с сумкой, которую он подобрал на территории.

В отделе полиции была установлена личность задержанного, им оказался ранее судимый Эльчин Баширов. При досмотре в его сумке в свертках был обнаружен героин общим весом 8 кг 345 гр.

В своих показаниях Эльчин Баширов признался, что наркотики приобрел с целью сбыта у человека, с которым он познакомился в соцсети.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Su polisi əməliyyat keçirib, saxlanılan var

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