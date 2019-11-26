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В Астаре полностью сгорел жилой дом - ВИДЕО

​В Астаре полностью сгорел жилой дом

В Астаринском районе в жилом доме произошел пожар.

Как передает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Овала.

Огонь вспыхнул в доме, принадлежащий жителю села Бейляру Меджидову. Трехкомнатный дом, состоящий в основном из деревянных конструкций, полностью сгорел. К счастью, домовладелец и трое его детей находившиеся в момент пожара дома, не пострадали.

Предположительно, огонь вспыхнул в результате короткого замыкания в электросети.

По факту ведется расследование.

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