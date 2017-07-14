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    В Астаре перевернулась машина, 3 человека ранены - ФОТО

    Авария произошла на дороге Астара-Хамушам

    Астара. 14 июля. REPORT.AZ/ На дороге Астара-Хамушам автомобиль марки "Нива" потерял управление и перевернулся.

    Как передает южное бюро Report, в результате пострадали водитель житель села Мотлаятаг Меликов Агиль Гюльгасан оглу 1976 г.р., пассажиры, жители села Сиякюр Астары, Нурализаде Юсиф Рагим оглу 2001 г.р. и Нурализаде Мурад Ильхвм оглу 2000 г.р.

    Пострадавшие были размещены в Лянкяранскую районную центральную больницу. Их состояние среднетяжелое.

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