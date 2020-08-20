В Астаре оштрафованы организаторы и участники хнаяхты

Сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения карантинного режима.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения карантинного режима.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в Астаринский РОП поступила информация о проведении жителем села Шахагаджи И.Нуриевым хнаяхты своей дочери, что является нарушением карантинного режима.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и приостановили мероприятие, в котором участвовали 40 человек. С участниками мероприятия была проведена профилактическая беседа.

В отношении нескольких из них составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы в отношении организатора мероприятия - И.Нуриева и его свата - жителя Лянкярана М.Аллахвердиева направлены в районный суд.