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В Астаре оштрафованы организаторы и участники хнаяхты 

В Астаре оштрафованы организаторы и участники хнаяхты  Сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения карантинного режима.
Происшествия
20 августа 2020 г. 16:50
В Астаре оштрафованы организаторы и участники хнаяхты 
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Сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения карантинного режима.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в Астаринский РОП поступила информация о проведении жителем села Шахагаджи И.Нуриевым хнаяхты своей дочери, что является нарушением карантинного режима.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и приостановили мероприятие, в котором участвовали 40 человек. С участниками мероприятия была проведена профилактическая беседа. 

В отношении нескольких из них составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы в отношении организатора мероприятия - И.Нуриева и его свата - жителя Лянкярана М.Аллахвердиева направлены в районный суд.

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