Астара. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Астаре микроавтобус насмерть сбил пьяного пешехода.
Как сообщает южное бюро Report, ДТП зарегистрировано на пролегающем через село Пенсар отрезке магистрали Алят-Астара.
Житель Астары 44-летний Нахид Ахмедага оглу Абилов за рулем микроавтобуса сбил вышедшего на проезжую часть дороги проживающего в селе Пенсар пьяного 48-летнего Рафика Мурсал оглу Теймурова.
Раненый скончался по дороге в больницу.
Тело передано в Лянкяранский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости