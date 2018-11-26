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    В Астаре микроавтобус насмерть сбил пьяного пешехода

    Астара. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Астаре микроавтобус насмерть сбил пьяного пешехода. 

    Как сообщает южное бюро Report, ДТП зарегистрировано на пролегающем через село Пенсар отрезке магистрали Алят-Астара. 

    Житель Астары 44-летний Нахид Ахмедага оглу Абилов за рулем микроавтобуса сбил вышедшего на проезжую часть дороги проживающего в селе Пенсар пьяного 48-летнего Рафика Мурсал оглу Теймурова. 

    Раненый скончался по дороге в больницу. 

    Тело передано в Лянкяранский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. 

    По факту ведется расследование. 

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