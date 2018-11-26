В Астаре микроавтобус насмерть сбил пьяного пешехода

26 ноября, 2018 20:28

https://report.az/storage/news/01e48cfb305f05e44438ffe1fa8bfb6f/1664dd9e-c085-4538-bc62-c078878bad84_292.jpg Астара. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Астаре микроавтобус насмерть сбил пьяного пешехода. Как сообщает южное бюро Report, ДТП зарегистрировано на пролегающем через село Пенсар отрезке магистрали Алят-Астара. Житель Астары 44-летний Нахид Ахмедага оглу Абилов за рулем микроавтобуса сбил вышедшего на проезжую часть дороги проживающего в селе Пенсар пьяного 48-летнего Рафика Мурсал оглу Теймурова. Раненый скончался по дороге в больницу. Тело передано в Лянкяранский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. По факту ведется расследование.

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