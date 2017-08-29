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    В Астаре местный житель погиб, попав под напряжение - ДОПОЛНЕНО

    По факту ведется расследование

    Астара. 29 августа. REPORT.AZ/ В Астаринском районе местный житель погиб, попав под напряжение.

    Как сообщает южное бюро Report, жителя села Арчиван Анара Азиз оглу Муршудова 1977 г.р. ударило током.

    С помощью очевидцев тяжело раненый мужчина был доставлен в Астаринскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

    Тело помещено в Лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    По факту ведется расследование. 

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