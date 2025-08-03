О нас

В Астаре изъято более 100 килограммов марихуаны

В Астаре изъято более 100 килограммов марихуаны Сотрудники Астаринского таможенного управления выявили и изъяли крупную партию наркотических средств в результате проведения комплекса оперативно-розыскных и таможенных контрольных мероприятий.
Происшествия
3 августа 2025 г. 09:40
В Астаре изъято более 100 килограммов марихуаны

Сотрудники Астаринского таможенного управления выявили и изъяли крупную партию наркотических средств в результате проведения комплекса оперативно-розыскных и таможенных контрольных мероприятий.

Как сообщили Report в Управлении по связям с общественностью и прессой Государственного таможенного комитета, на таможенном посту «Юг-Астара» транспортное средство, следовавшее транзитом по территории Азербайджанской Республики из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию с грузом "перец", было подвергнуто тщательной проверке с привлечением служебной собаки.

В ходе досмотра из нижней части ящиков с перцем были извлечены 154 прямоугольных свертка, скрытых под слоем товара. Общий вес изъятой марихуаны составил примерно 103 кг 395 г.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAstara Gömrük İdarəsində uğurlu əməliyyat nəticəsində 103,3 kq narkotik aşkarlanıb

Самое важное

В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
30 июля 2025 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi