    В Астаре изъято 62 кг наркотиков

    Происшествия
    • 27 ноября, 2025
    • 11:38
    В Астаре изъято 62 кг наркотиков

    В Астаре из незаконного оборота изъято 62 килограмма наркотических средств.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками в ходе операции задержали ранее судимого 43-летнего Анара Новрузова и его сообщника, 39-летнего Талеха Мамедова.

    У задержанных было изъято в общей сложности 62 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами. В ходе допроса они признали, что взяли наркотики из тайника на территории Астаринского района, где их спрятал неустановленный гражданин Ирана. Задержанные планировали доставить эти средства по разным адресам с целью продажи.

    Расследование по факту продолжается.

