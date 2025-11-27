В Астаре изъято 62 кг наркотиков

В Астаре из незаконного оборота изъято 62 килограмма наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками в ходе операции задержали ранее судимого 43-летнего Анара Новрузова и его сообщника, 39-летнего Талеха Мамедова.

У задержанных было изъято в общей сложности 62 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами. В ходе допроса они признали, что взяли наркотики из тайника на территории Астаринского района, где их спрятал неустановленный гражданин Ирана. Задержанные планировали доставить эти средства по разным адресам с целью продажи.

Расследование по факту продолжается.