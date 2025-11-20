В Астаре арестован водитель за вождение в состоянии наркотического опьянения
Происшествия
- 20 ноября, 2025
- 11:08
В Астаре за нарушение правил дорожного движения задержан водитель автомобиля марки ВАЗ 21154 Вургун Ализаде.
Как сообщает Report со ссылкой на Лянкяранское региональное управление МВД, действия Ализаде вызвали подозрение, в связи с чем ему было назначено медицинское освидетельствование.
Установлено, что он управлял транспортным средством без водительских прав и под воздействием психотропных веществ.
В отношении водителя составлен административный протокол, который направлен в суд на рассмотрение. Решением суда в отношении Ализаде избрана мера пресечения в виде административного ареста на 30 суток.
